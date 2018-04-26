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Появилось видео убийства звукорежиссера во время съемок реалити-шоу о полиции
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Появилось видео убийства звукорежиссера во время съемок реалити-шоу о полиции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Напомним, что летом 2014 года съемочная группа реалити-шоу Cops выехала вместе со стражами порядка на сигнал об ограблении ресторана быстрого питания Wendy's. Полицейские, прибыв на место, заметили оружие в руках преступника и открыли огонь.
На видео можно наблюдать, как раненный грабитель пытался убежать через выход, где стоял звукорежиссер Брайс Дион, но полицейские продолжили стрельбу. Было произведено более тридцати выстрелов.
Рецидивист Кортес Вашингтон и Брайс Дион, в которого попала случайная пуля, скончались до приезда врачей. Застреленный грабитель, как выяснилось, держал в руках пневматический пистолет, похожий на боевой.
Начальник полиции Омахи Тодд Шмадерер в 2014 году, рассказывая прессе о произошедшем, отмечал, что его подчиненные действовали профессионально и количество выстрелов «не было слишком большим». Однако на прошедшей в минувшую среду конференции он отказался комментировать обнародованные кадры.
На сегодняшний день Брайс Дион является единственным погибшим на съемках Cops. Реалити-шоу выходит с 1989 года, и сейчас снято более тысячи эпизодов сериала.
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