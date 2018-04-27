В США полицейские застрелили звукооператора шоу «Копы» во время съемок

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . В Сети появилось видео перестрелки в кафе в Омахе, в результате которой погиб звукооператор американского реалити-шоу «Копы» (COPS).

Инцидент произошел в 2014 году, однако ролик был обнародован только сейчас по решению суда округа Дуглас, штат Небраска, отмечается на сайте местного телеканала WOWT News.

Суд рассматривает дело о халатности в отношении городских властей и полицейских. Дело было возбуждено после того, как звукооператор Брайс Дион погиб во время ночной съемки шоу, документирующего работу правоохранительных органов

На видео запечатлен выезд полицейских по вызову об ограблении в кафе. Прибыв на место предполагаемого преступления, два офицера ворвались в здание, где укрывался подозреваемый, и открыли огонь. Одна из пуль угодила в Диона, преследуемый, 32-летний Кортес Вашингтон также был ранен. В итоге оба скончались.

Позднее выяснилось, что Вашингтон был вооружен неогнестрельным пистолетом, который правоохранители приняли за боевое оружие. По словам шефа местной полиции, у офицеров не было иного выбора, кроме как начать стрельбу. Сторона обвинения настаивает на наказании властей и правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать безопасность съемочной группы.