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В США полиция застрелила звукооператора на съемках реалити-шоу «Копы»
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В США полиция застрелила звукооператора на съемках реалити-шоу «Копы» 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Главный региональный
В американской Омахе в ходе перестрелки в кафе, которая снималась для документального реалити-шоу «Копы» (COPS), сотрудники полиции случайно застрелили звукооператора программы Брайса Диона.
Как сообщил телеканал WOWT News, инцидент произошел в 2014 году, однако видеоролик с убийством обнародован только сейчас по решению суда округа Дуглас (штат Небраска).
На видео, уже размещенном в интернете, запечатлен эпизод во время ночной съемки шоу. Тогда полицейские выехали по вызову об ограблении в кафе. На предполагаемом месте преступления офицеры полиции ворвались в здание, где укрывался подозреваемый, и открыли по нему огонь. Одна из пуль случайно попала в звукооператора, он скончался на месте.
Подозреваемый 32-летний Кортес Вашингтон, который был вооружен неогнестрельным пистолетом, был убит полицейскими при попытке к бегству.
После убийства звукооператора Диона суд рассматривает дело о халатности в отношении властей города и полицейских. Сторона обвинения просит наказать городские власти и полицию, которые должны были обеспечивать безопасность съемочной группы.
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