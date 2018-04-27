В США полиция застрелила звукооператора на съемках реалити-шоу «Копы»

В американской Омахе в ходе перестрелки в кафе, которая снималась для документального реалити-шоу «Копы» (COPS), сотрудники полиции случайно застрелили звукооператора программы Брайса Диона.

Как сообщил телеканал WOWT News, инцидент произошел в 2014 году, однако видеоролик с убийством обнародован только сейчас по решению суда округа Дуглас (штат Небраска).

На видео, уже размещенном в интернете, запечатлен эпизод во время ночной съемки шоу. Тогда полицейские выехали по вызову об ограблении в кафе. На предполагаемом месте преступления офицеры полиции ворвались в здание, где укрывался подозреваемый, и открыли по нему огонь. Одна из пуль случайно попала в звукооператора, он скончался на месте.

Подозреваемый 32-летний Кортес Вашингтон, который был вооружен неогнестрельным пистолетом, был убит полицейскими при попытке к бегству.

После убийства звукооператора Диона суд рассматривает дело о халатности в отношении властей города и полицейских. Сторона обвинения просит наказать городские власти и полицию, которые должны были обеспечивать безопасность съемочной группы.