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Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
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Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сирии правительственные войска в боях за южные пригороды Дамаска применили сверхмощные самодельные реактивные системы залпового огня Golan. Кадры штурма хорошо укрепленных позиций опубликовала арабское агентство новостей Al Masdar News.
По данным издания, бои ведутся в районах Аль-Хаджар-эль-Асвада и лагеря палестинских беженцев Ярмук. Продвижению правительственных войск предшествовали массированные атаки артиллерии, ракет и точечные авиаудары.
Примерно на второй минуте ролика на видео показаны сирийские ракетные установки Golan 300 и Golan 400, установленные на шасси грузовиков. Дальность подобных систем крайне невелика — не более двух километров. К примеру, 360-мм Golan-300 может стрелять всего на 1,5 километра. Однако мощная боевая часть таких импровизированных ракет делает их грозным оружием в городских боях, не оставляя противнику никаких шансов.
Отметим, что недавно на вооружение 4-й сирийской танковой дивизии, которую в СМИ прозвали «танковым спецназом», поступили штурмовые машины Golan-1000. Они изготовлены на основе танка Т-72. Калибр пусковых установок РСЗО составляет 500 миллиметров, а реактивные снаряды весят около полутонны.
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