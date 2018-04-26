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Завтра пловцы со всего региона сразятся на первенстве Костромской области
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Завтра пловцы со всего региона сразятся на первенстве Костромской области 

k1news.ru 38 минут назад
Фото: k1news.ru
27 и 28 апреля в спортивном комплексе «Заволжье» состоится открытое первенство Костромской области по плаванию. В нем примут участие команды из Костромы, Галича, Волгореченска и Чистых Боров, Буйского района, сообщает пресс-служба городской администрации.
Соревнования в личном зачёте пройдут среди спортсменов с допуском не ниже 1 юношеского разряда. Им предстоит состязаться в пяти группах: 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годы рождения.
27 апреля все начнется в 13:00 с разминки, а в 13:40 начнутся заплывы. 28 апреля график тот же.
Победителей и призёров определят в каждой возрастной группе на каждой дистанции. Их наградят грамотами.
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