Завтра пловцы со всего региона сразятся на первенстве Костромской области

27 и 28 апреля в спортивном комплексе «Заволжье» состоится открытое первенство Костромской области по плаванию. В нем примут участие команды из Костромы, Галича, Волгореченска и Чистых Боров, Буйского района, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования в личном зачёте пройдут среди спортсменов с допуском не ниже 1 юношеского разряда. Им предстоит состязаться в пяти группах: 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годы рождения.

27 апреля все начнется в 13:00 с разминки, а в 13:40 начнутся заплывы. 28 апреля график тот же.

Победителей и призёров определят в каждой возрастной группе на каждой дистанции. Их наградят грамотами.