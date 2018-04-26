В школе имени Василия Орлова прошел фестиваль единоборств

Ежегодный фестиваль единоборств состоялся недавно в ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Цель фестиваля — не только демонстрация навыков и умений спортсменов, но и рассказ о стилях единоборств, а также об их истории, традициях и отличительных особенностях техники. В мероприятии приняли участие представители капоэйры, тхэквондо, ушу, смешанных единоборств, карате и самбо. Почетными гостями фестиваля стали представители Федерации капоэйры России под руководством мастера спорта Веры Чернус, — пояснили в администрации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более ста спортсменов. (то)