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В школе имени Василия Орлова прошел фестиваль единоборств
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В школе имени Василия Орлова прошел фестиваль единоборств 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Ежегодный фестиваль единоборств состоялся недавно в ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Цель фестиваля — не только демонстрация навыков и умений спортсменов, но и рассказ о стилях единоборств, а также об их истории, традициях и отличительных особенностях техники. В мероприятии приняли участие представители капоэйры, тхэквондо, ушу, смешанных единоборств, карате и самбо. Почетными гостями фестиваля стали представители Федерации капоэйры России под руководством мастера спорта Веры Чернус, — пояснили в администрации.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие более ста спортсменов. (то)
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