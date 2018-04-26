«Заря» готова продать Лунина в «Интер» за пять миллионов евро

Ранее журналист Бурбас в своем твиттере сообщил, что луганский клуб отказался продавать украинца «Интеру» за пять миллионов евро.

Однако, по информации Sport Arena, озвученная сумма за 19-летнего футболиста Зарю вполне устраивает, при этом его новый клуб пока не определен.

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При этом переговоры по его трансферу продолжаются, и главным претендентом по-прежнему является «Интер». Ранее сообщалось, что на него также претендуют «Лестер», а также другие клубы из Италии, Англии и Австрии.

В текущем сезоне 19-летний Андрей Лунин провел 32 матча за «Зарю», пропустил 49 мячей и девять раз отыграл «на ноль».