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«Заря» готова продать Лунина в «Интер» за пять миллионов евро
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«Заря» готова продать Лунина в «Интер» за пять миллионов евро 

Советский спорт 1 час назад
Ранее журналист Бурбас в своем твиттере сообщил, что луганский клуб отказался продавать украинца «Интеру» за пять миллионов евро.
Однако, по информации Sport Arena, озвученная сумма за 19-летнего футболиста Зарю вполне устраивает, при этом его новый клуб пока не определен.
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При этом переговоры по его трансферу продолжаются, и главным претендентом по-прежнему является «Интер». Ранее сообщалось, что на него также претендуют «Лестер», а также другие клубы из Италии, Англии и Австрии.
В текущем сезоне 19-летний Андрей Лунин провел 32 матча за «Зарю», пропустил 49 мячей и девять раз отыграл «на ноль».
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