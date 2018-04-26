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В Москве названа «Мисс Российская Красавица-2018»
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В Москве названа «Мисс Российская Красавица-2018» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Накануне в московском ресторане Korston Club состоялся престижный конкурс красоты среди девушек из разных регионов России. Среди членов жюри оказались такие знаменитости, как актриса Жанна Эппле, звезды «Приключения Электроника» Владимир и Юрий Торсуевы, блогер Эрнест Макаренко и другие.
Корону «Мисс Российской Красавицы-2018» получила Ирина Сафронова из Рязани. А вице-мисс было целых четыре — Татьяна Прокопчук из Крыма, Руслана Ярмингина из Нижневартовска, Яна Агапова из Магнитогорска и Алина Савушкина из Рязани.
Все победительницы получили главные призы — сертификаты на поездки на предстоящий конкурс «Мисс СНГ-2018», который пройдет в Армении в начале июня.
Фото: Александр Плонский, Степан Тарасов / пресс-служба
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