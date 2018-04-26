Ещё
Колонна «Бессмертного полка» отправится к Красной площади от станции метро «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колонна «Бессмертного полка» отправится к Красной площади от станции метро «Динамо» 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День Победы от станции метро «Динамо» до Красной площади.
Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы mos.ru. По предварительным оценкам, в акции примут участие не менее 700 тысяч человек.
«Шествие начнется в 15.00. Мы ожидаем от 700 тысяч до миллиона участников. Если придет больше москвичей, чем в прошлом году, акция будет продлена на час-полтора», — говорится в источнике.
На протяжении всего пути участникам шествия будут раздавать бесплатную воду. Кроме того, на маршруте разместят экраны, которые будут транслировать парад Победы. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Лекцию о Великой Отечественной войне прочтут в библиотеке №32 района Аэропорт Самодеятельный коллектив «Звезда Востока» представит концертную программу в центре соцобслуживания на Черняховского На севере столицы из-за футбольного матча 22 апреля изменят два автобусных маршрута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»233
Тренер прокомментировал обвинения в домогательствах4
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение