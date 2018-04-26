Колонна «Бессмертного полка» отправится к Красной площади от станции метро «Динамо»

Колонна «Бессмертного полка» пройдет в День Победы от станции метро «Динамо» до Красной площади.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы mos.ru. По предварительным оценкам, в акции примут участие не менее 700 тысяч человек.

«Шествие начнется в 15.00. Мы ожидаем от 700 тысяч до миллиона участников. Если придет больше москвичей, чем в прошлом году, акция будет продлена на час-полтора», — говорится в источнике.

На протяжении всего пути участникам шествия будут раздавать бесплатную воду. Кроме того, на маршруте разместят экраны, которые будут транслировать парад Победы. (мю)