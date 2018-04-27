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«Спартак» хочет подписать защитника «Янг Бойз»
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«Спартак» хочет подписать защитника «Янг Бойз» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник швейцарского клуба «Янг Бойз» Касим Нуху интересен московскому "Спартаку". Столичный клуб хочет укрепить 22-летним игроком сборной Ганы центр обороны предстоящим летом.
За Нуху также следят представители клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Сообщается, что сумма сделки может составить порядка 10 миллионов евро.
Нуху перешел в «Янг Бойз» летом 2017 года из «Мальорки». Сезоном ранее он уже выступал за швейцарский клуб на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.
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