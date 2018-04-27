«Спартак» хочет приобрести защитника из «Янг Бойз»

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику швейцарского «Янг Бойз» Казиму Нуху. 22-летний футболист сборной Ганы может перебраться в стан «красно-белых» летом 2018 года, сообщает «ФАН».

По информации источника, тренерский штаб москвичей считает, что трансфер Нуху поможет укрепить центр обороны команды.

Помимо «Спартака» за молодым игроком также следят представители нескольких клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Предполагаемая сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

Новости футбола: Капитан «Барселоны» объявил об уходе из клуба.

«Спартак»: Каррера может возглавить туринский «Ювентус».