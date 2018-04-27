Ещё
«Спартак» хочет приобрести защитника из «Янг Бойз»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» хочет приобрести защитника из «Янг Бойз» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику швейцарского «Янг Бойз» Казиму Нуху. 22-летний футболист сборной Ганы может перебраться в стан «красно-белых» летом 2018 года, сообщает «ФАН».
По информации источника, тренерский штаб москвичей считает, что трансфер Нуху поможет укрепить центр обороны команды.
Помимо «Спартака» за молодым игроком также следят представители нескольких клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Предполагаемая сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
Новости футбола: Капитан «Барселоны» объявил об уходе из клуба.
«Спартак»: Каррера может возглавить туринский «Ювентус».
Свободная пресса: последние новости
Сергей Лазарев признался, что не может найти общий язык с сыном «Зенит» хочет приобрести бразильского защитника В Сиэтле закрыли резиденцию генконсула России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение24
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»51
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского5
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение