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Как заполнить РСВ если подразделение лишено права начислять зарплату работникам
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Как заполнить РСВ если подразделение лишено права начислять зарплату работникам 

Время бухгалтера 1 час назад
Компания с разветвленной структурой должно самостоятельно решить наделить ОП правом начислять зарплату сотрудникам или делать это централизованно. Если выбран первый вариант, об этом следует сообщить в ИФНС. В этом случае платить взносы и сдавать расчет нужно как по месту главного офиса, так и по адресу подразделения.
Если в течение квартала юрлицо лишит свое ОП возможности начислять выплаты работникам, то сведения по ним нужно внести в РСВ головной компании. Причем данные следует указать нарастающим итогом с начала года. Об этом сообщила ФНС РФ.
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