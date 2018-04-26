Как заполнить РСВ если подразделение лишено права начислять зарплату работникам

Компания с разветвленной структурой должно самостоятельно решить наделить ОП правом начислять зарплату сотрудникам или делать это централизованно. Если выбран первый вариант, об этом следует сообщить в ИФНС . В этом случае платить взносы и сдавать расчет нужно как по месту главного офиса, так и по адресу подразделения.

Если в течение квартала юрлицо лишит свое ОП возможности начислять выплаты работникам, то сведения по ним нужно внести в РСВ головной компании. Причем данные следует указать нарастающим итогом с начала года. Об этом сообщила ФНС РФ.