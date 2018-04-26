Ещё
79-летнего Михаила Шишова разыскивают в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

79-летнего Михаила Шишова разыскивают в Нижегородской области 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
79-летний Михаил Шишов пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
В субботу, 21 апреля, пожилой мужчина ушел из деревни Приютово в сторону деревни Поповка в Вачском районе Нижегородской области и пропал.
Рост пропавшего 175 см. У него среднее телосложение и темно-русые волосы.
В день своего исчезновения пенсионер был одет в зеленую демисезонную куртку, синюю рубашку в клетку и синие спортивные штаны с белыми лампасами. На голове была черная кожаная кепка с ушами. На ногах у пропавшего были черные резиновые полусапоги.
При себе Михаил Попов имел рюкзак советских времен, а также маленький коричневый рюкзак.
Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.
Ранее сообщалось, что 40-летний Дмитрий Сорокин пропал в Балахне 13 апреля.
Newsroom24: последние новости
Рабочие разрушили палисадник, пытаясь уложить асфальт Пейнтбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных пройдет в Нижегородской области Нижегородское «Торпедо» не продлило контракт со Скудрой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»235
Тренер прокомментировал обвинения в домогательствах6
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение