79-летнего Михаила Шишова разыскивают в Нижегородской области

79-летний Михаил Шишов пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

В субботу, 21 апреля, пожилой мужчина ушел из деревни Приютово в сторону деревни Поповка в Вачском районе Нижегородской области и пропал.

Рост пропавшего 175 см. У него среднее телосложение и темно-русые волосы.

В день своего исчезновения пенсионер был одет в зеленую демисезонную куртку, синюю рубашку в клетку и синие спортивные штаны с белыми лампасами. На голове была черная кожаная кепка с ушами. На ногах у пропавшего были черные резиновые полусапоги.

При себе Михаил Попов имел рюкзак советских времен, а также маленький коричневый рюкзак.

Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.