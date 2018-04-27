Молодая девушка пропала в Нижегородской области

Наталья пропала 9 апреля ночью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи просят помощи в поиске девушки:

— Разыскивается без вести пропавшая Михайлова Наталья Петровна, 26.10.1996 года рождения, уроженка г. Лысково Нижегородской области, гражданство Российской Федерации, проживает с матерью в доме по ул. Ленина г. Лысково, работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.

Приметы: рост 165–170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу.

Была одета: коричневая кожаная куртка и джинсы.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 89200694909, либо сообщить в полицию по телефону 02.