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Молодая девушка пропала в Нижегородской области
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Молодая девушка пропала в Нижегородской области 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Наталья пропала 9 апреля ночью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи просят помощи в поиске девушки:
— Разыскивается без вести пропавшая Михайлова Наталья Петровна, 26.10.1996 года рождения, уроженка г. Лысково Нижегородской области, гражданство Российской Федерации, проживает с матерью в доме по ул. Ленина г. Лысково, работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.
Приметы: рост 165–170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу.
Была одета: коричневая кожаная куртка и джинсы.
Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 89200694909, либо сообщить в полицию по телефону 02.
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