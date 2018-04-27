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В Нижегородской области без вести пропал 79-летний пенсионер
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В Нижегородской области без вести пропал 79-летний пенсионер 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области разыскивают 79-летнего Михаила Шишова, который пропал 21 апреля. Пожилой мужчина ушел из дома в деревне Приютово, и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом сообщает на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
По предварительным данным, Михаил Шишов направлялся в сторону деревни Поповка Темниковского района республики Мордовия. На момент исчезновения он был одет в зеленую демисезонную куртку, черную кожаную кепку с ушами, синюю клетчатую рубашку, спортивные штаны с белыми лампасами и черные резиновые полусапоги. Рост пропавшего мужчины 175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые. При себе он имел рюкзак советских времен.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем пенсионере по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.
Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 28-летнего Ивана Симонова, который уехал из Богородска на такси и пропал.
Фото: ПСО «Волонтер»
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