В Нижегородской области без вести пропал 79-летний пенсионер

В Нижегородской области разыскивают 79-летнего Михаила Шишова, который пропал 21 апреля. Пожилой мужчина ушел из дома в деревне Приютово, и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом сообщает на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

По предварительным данным, Михаил Шишов направлялся в сторону деревни Поповка Темниковского района республики Мордовия. На момент исчезновения он был одет в зеленую демисезонную куртку, черную кожаную кепку с ушами, синюю клетчатую рубашку, спортивные штаны с белыми лампасами и черные резиновые полусапоги. Рост пропавшего мужчины 175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые. При себе он имел рюкзак советских времен.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем пенсионере по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 28-летнего Ивана Симонова , который уехал из Богородска на такси и пропал.

Фото: ПСО «Волонтер»