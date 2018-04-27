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Умники и умницы Дагестана будут участвовать в интеллектуальной игре первого канала
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Умники и умницы Дагестана будут участвовать в интеллектуальной игре первого канала 

Mirmol.ru 27 апреля 2018
Фото: Mirmol.ru
Умники и умницы Дагестана будут участвовать в интеллектуальной игре первого каналаПо информации Минобрнауки, школьники Дагестана предстанут в роли участников на телевизионной игре «Умники и умницы» в Москве.
Ранее будущие игроки телепередачи первого канала участвовали в программе «Умники и умницы Дагестана». Региональная программа была создана по инициативе врио главы РД Владимира Васильева и входит в проект «Общереспубликанская система выявления и развития молодых талантов».
Участвовать в интеллектуальной игре в столице будут финалисты региональной игры, которые набрали наибольшее количество «Орденов умника». Таким образом, в игре будут участвовать дети из школы Магарамкентского района, Дербентской школы №11 и Ортатюбинской средней школы Ногайского района.
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