Умники и умницы Дагестана будут участвовать в интеллектуальной игре первого канала

Умники и умницы Дагестана будут участвовать в интеллектуальной игре первого каналаПо информации Минобрнауки, школьники Дагестана предстанут в роли участников на телевизионной игре «Умники и умницы» в Москве.

Ранее будущие игроки телепередачи первого канала участвовали в программе «Умники и умницы Дагестана». Региональная программа была создана по инициативе врио главы РД Владимира Васильева и входит в проект «Общереспубликанская система выявления и развития молодых талантов».

Участвовать в интеллектуальной игре в столице будут финалисты региональной игры, которые набрали наибольшее количество «Орденов умника». Таким образом, в игре будут участвовать дети из школы Магарамкентского района, Дербентской школы №11 и Ортатюбинской средней школы Ногайского района.