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Сироткин: сами старты были хорошими, но я решил сильно не рисковать
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Сироткин: сами старты были хорошими, но я решил сильно не рисковать 

Чемпионат.com 57 минут назад
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин рассказал, какой подход применял в первых трёх гонках сезона при прохождении первых кругов дистанции. Сироткин признался, что пока предпочитает не рисковать на старте.
«Я понимаю, что мы не везде выигрывали позиции, но именно сами «лаунчи» (старты с места. — Прим. «Чемпионата») получались весьма хорошими. К сожалению, дальше мы не могли это преобразовать во что-то большее. У Лэнса в Китае получилось всё очень здорово. Мы впереди между собой активно боролись, а он очень грамотно этим воспользовался. Мы с Вандорном в первом повороте сражались, он меня чуть подвытеснил, и мы уехали мимо — Стролл этим воспользовался. Потом борьба с двумя «Форс Индия»… Получается, что мы как раз в середине этой всей борьбы, так что тут можно как сильно отыграть, так и сильно потерять. Это не так просто.
Возможно, мог бы что-то отыграть. Но тут ещё такой момент, что я решил не сильно рисковать. После потерянной гонки в Австралии это было совсем не то, что надо было делать. Пока я ко всему стараюсь приспособиться. Я везде сейчас больше делаю ставку на надёжность и стабильность, нежели на достижение максимального результата», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
Полная версия интервью будет опубликована в ближайшее время.
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