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Льюис Хэмилтон: «Я всегда восхищался Арсеном Венгером»
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Льюис Хэмилтон: «Я всегда восхищался Арсеном Венгером» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Sports.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что всегда относился с симпатией к главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру. По словам британца, он болеет за «канониров» с пяти лет.
— Я всегда восхищался Арсеном, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Сохранить преданность и лояльность команде, несмотря на подъемы и спады, несмотря на все позитивные и негативные вещи, которые люди говорили, остаться верным своим ценностям и продолжать бороться за то, во что ты веришь — это потрясающе. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он попросил меня приехать и потренироваться с командой, и хотя мне в итоге не удалось этого сделать, он всегда был очень приветлив. Я болею за «Арсенал» с пяти лет, и хочу пожелать Венгеру всего наилучшего. Думаю, его будущее будет настолько ярким, насколько он сам захочет.
Отметим, что Хэмилтон начал болеть за «канониров» с 1990 года. Арсен Венгер пришел в «Арсенал» в 1996-м. Ранее стало известно, что французский специалист покинет команду после этого сезона.
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