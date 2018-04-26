Льюис Хэмилтон: «Я всегда восхищался Арсеном Венгером»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что всегда относился с симпатией к главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру . По словам британца, он болеет за «канониров» с пяти лет.

— Я всегда восхищался Арсеном, — цитирует Sky Sports Хэмилтона . — Сохранить преданность и лояльность команде, несмотря на подъемы и спады, несмотря на все позитивные и негативные вещи, которые люди говорили, остаться верным своим ценностям и продолжать бороться за то, во что ты веришь — это потрясающе. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он попросил меня приехать и потренироваться с командой, и хотя мне в итоге не удалось этого сделать, он всегда был очень приветлив. Я болею за «Арсенал» с пяти лет, и хочу пожелать Венгеру всего наилучшего. Думаю, его будущее будет настолько ярким, насколько он сам захочет.

Отметим, что Хэмилтон начал болеть за «канониров» с 1990 года. Арсен Венгер пришел в «Арсенал» в 1996-м. Ранее стало известно, что французский специалист покинет команду после этого сезона.