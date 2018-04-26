Соколинцы прошли тест по истории московского народного ополчения

Одной из десяти площадок для прохождения теста по истории Великой Отечественной войны и московского народного ополчения в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» стала школа №1632, расположенная в Соколиной горе на Ткацкой улице.

Представители Молодежной палаты района стали организаторами мероприятия. Тест из сорока вопросов смогли пройти соколинцы, неравнодушные к истории страны. Соколиная гора выбрана локацией для проведения тестирования неслучайно: в нашем районе есть актив по содействию сохранению памяти бойцов 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы, сформированной в 1941-м году. На территории района открыт музей, где собраны артефакты времен войны.

Помощь в подготовке материалов к тесту оказали районные активисты А. Баранов, Е. Блинков и К. Стрельбицкий, в проведении теста — глава МО Соколиной горы Н. Прохоров и председатель районного Совета ветеранов А. Пивкин.

Фото: предоставлено Молодёжной палатой района Соколиная гора.