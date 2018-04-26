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Дмитрий Свищев: «CAS просто подтвердил, что показания Родченкова — вранье от начала и до конца»
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Дмитрий Свищев: «CAS просто подтвердил, что показания Родченкова — вранье от начала и до конца» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев подчеркнул, что Спортивный арбитражный суд (CAS) своими действиями признал, что все доводы информатора ВАДА Григоря Родченкова о допинге в российском спорте являются плодом его воспаленного воображения. Ранее комиссия CAS официально назвала показания Григория Родченкова «непроверенной информацией».
— CAS признал, что все доводы Родченкова — плод его воспаленного воображения, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата Госдумы. — Это доказывает, что никакого отношения к спорту данный деятель не имеет, а все его выдумки политически мотивированы. Родченков как явление — это политический заказ Запада, направленный против России.
Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Допинговые разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию. Однако этого не получилось — Спортивный арбитражный суд во всем разобрался, и показания Родченкова идут под грифом «непроверенная информация». По-русски говоря — вранье от начала и до конца.
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