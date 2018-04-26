Шествие «Бессмертный полк» 9 Мая начнется вблизи Савеловского

Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 Мая от станции метро «Динамо» до Красной площади. Участникам шествия будут раздавать бесплатную воду на всем маршруте следования.

Об этом сообщается на официальном портале мэрии столицы mos.ru.

«Время и место сбора участников столичного шествия то же, что и в прошлом году: у станции метро «Динамо» с 12.00 до 15.00. Согласно уведомлению «Волонтеров Победы» о проведении мероприятия, шествие завершится в 19.00», — поясняется в источнике.

Уточняется, что «Бессмертный полк» пройдет по Красной площади, а затем колонна разделится на два потока: один из них проследует по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной. (мю)