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Шествие «Бессмертный полк» 9 Мая начнется вблизи Савеловского
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Шествие «Бессмертный полк» 9 Мая начнется вблизи Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 Мая от станции метро «Динамо» до Красной площади. Участникам шествия будут раздавать бесплатную воду на всем маршруте следования.
Об этом сообщается на официальном портале мэрии столицы mos.ru.
«Время и место сбора участников столичного шествия то же, что и в прошлом году: у станции метро «Динамо» с 12.00 до 15.00. Согласно уведомлению «Волонтеров Победы» о проведении мероприятия, шествие завершится в 19.00», — поясняется в источнике.
Уточняется, что «Бессмертный полк» пройдет по Красной площади, а затем колонна разделится на два потока: один из них проследует по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной. (мю)
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