Соревнования по скейтбордингу состоятся недалеко от Рязанского

В Перовском парке, который расположен вблизи Рязанского, 5 мая организуют соревнования по скейтбордингу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Регистрация на состязания начнется в 9.30, а сами соревнования стартуют в 10.00. Организатор состязаний — физкультурно-спортивный комплекс «Центральный» Департамента спорта и туризма Москвы», — сказано в источнике.

Отметим, что участниками турнира станут дети и подростки от 6 до 18 лет.

Перовский парк расположен по адресу улица Лазо, владение 7. (мю)