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Соревнования по скейтбордингу состоятся недалеко от Рязанского
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Соревнования по скейтбордингу состоятся недалеко от Рязанского 

Управа Рязанского района 45 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
В Перовском парке, который расположен вблизи Рязанского, 5 мая организуют соревнования по скейтбордингу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.
«Регистрация на состязания начнется в 9.30, а сами соревнования стартуют в 10.00. Организатор состязаний — физкультурно-спортивный комплекс «Центральный» Департамента спорта и туризма Москвы», — сказано в источнике.
Отметим, что участниками турнира станут дети и подростки от 6 до 18 лет.
Перовский парк расположен по адресу улица Лазо, владение 7. (мю)
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