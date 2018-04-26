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Непомнящий: «У ЦСКА есть стержень, который напрочь отсутствует у „Зенита“
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Непомнящий: «У ЦСКА есть стержень, который напрочь отсутствует у „Зенита“ 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и московским ЦСКА.
"ЦСКА играет на своем уровне. Когда нужно, армейцы собираются. У них есть стержень, который напрочь отсутствует у «Зенита». Несмотря на вечные проблемы с составом, ЦСКА находит профессиональные и психологические ресурсы, чтобы выходить даже из самых трудных ситуаций. Армейцы не теряют лица.
Понятно, что на стороне «Зенита» будет свое поле, поддержка болельщиков. На стороне ЦСКА — умение быть твердыми в любой ситуации, что бы ни происходило. Поэтому сложно назвать фаворита встречи. Можно предложить ничью, однако этот результат не устроит ни хозяев, ни гостей. Уверен, «Зенит» с ЦСКА будут играть на победу", — цитирует 74-летнего специалиста Спорт день за днем.
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