Глушаков: «Каждому человеку хочется побыть дома, я — не исключение»

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram фотографию со стадиона «Открытие Арена». Футболист признался, что ему захотелось побыть в одиночестве.

— Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение, — написал полузащитник.

В последнем матче чемпионата России с «Ахматом» (1:3) Глушаков не вышел на поле.

Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение. #СпартакМойДом #спартак #москва #россия #открытиеарена #стадион #глушаков #repost

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

26 Апр 2018 в 7:38 PDT