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Глушаков: «Каждому человеку хочется побыть дома, я — не исключение»
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Глушаков: «Каждому человеку хочется побыть дома, я — не исключение» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram фотографию со стадиона «Открытие Арена». Футболист признался, что ему захотелось побыть в одиночестве.
— Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение, — написал полузащитник.
В последнем матче чемпионата России с «Ахматом» (1:3) Глушаков не вышел на поле.
Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я — не исключение. #СпартакМойДом #спартак #москва #россия #открытиеарена #стадион #глушаков #repost
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
26 Апр 2018 в 7:38 PDT
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