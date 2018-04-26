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Аферисты «лечили» стариков фальшивым эликсиром за огромные деньги
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Аферисты «лечили» стариков фальшивым эликсиром за огромные деньги 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Пакет сока за миллион: мошенники обманули пенсионерку и под видом чудодейственного лекарства продали ей персиковый напиток. Работала целая группа. Сначала позвонила женщина и представилась сотрудницей больницы. Рассказала, что у пенсионерки нашли тяжелое заболевание и ей необходимо особое лекарство, которое стоит больших денег. Следом приехал курьер якобы с волшебным эликсиром.
"Ко мне подъехал человек, отдал мне пакет, и я отдала ему больше миллиона, — рассказывает пострадавшая. — А когда через некоторое время я открыла — мне сказали не открывать часа два, чтобы это было в холодильнике — и когда я открыла потом, оказалось, что это просто сок".
Женщина вызвала полицию. Подозреваемых вычислили с помощью камер наблюдения, установленных на подъезде, а вот денег пока не нашли. Оба задержанных клянутся, что отдали их подельнику. Сейчас его ищут.
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