Защитник ЦСКА Набабкин назвал свою команду мечты 

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин стал героем второго выпуска рубрики на клубном канале под названием «Команда мечты». В рамках программы игроки «армейского клуба» собирают свой идеальный состав.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»). Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Роберто Карлос (завершил карьеру). Полузащитники: Гарет Бэйл («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»). Нападающие: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Роналдо (завершил карьеру). Главный тренер: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити».)