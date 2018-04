Малкин провел тренировку с «Питтсбургом» в «бесконтактном джерси»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в утренней тренировке команды. Вчера тренерский штаб «Пингвинз» сообщил, что россиянин пропустит первый матч второго раунда плей-офф против «Вашингтона» из-за травмы.

Малкин проводил занятие в «бесконтактном джерси». Напомним, что из-за повреждения он пропустил и шестой матч против «Филадельфии». В плей-офф россиянин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

Evgeni Malkin was ruled out for tonight’s game, but he is still participating in morning skate in a non-contact jersey. pic.twitter.com/PQ8n2rgwQk

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 26 апреля 2018 г.