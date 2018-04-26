Более 130 атлетов из 15 стран примут участие в чемпионате Европы по грэпплингу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 апреля. / ТАСС /. Более 130 спортсменов из 15 стран прибыли на чемпионат Европы по грэпплингу, который стартует в пятницу в Дагестане. Об этом сообщил в четверг президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW) и Всероссийской федерации грэпплинга Ризван Бочкаев на пресс-конференции в Каспийске.

"Прибыли представители 15 команд, в полном составе прибыли команды 14 стран. Не приехала почти вся команда Франции, им почему-то отменили рейс из Стамбула. От них только один атлет сам через Минводы приехал. В общем, спортсменов 135 человек, вместе с тренерами — около 160", — сказал Бочкаев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, на других чемпионатах Европы раньше принимали участие в среднем спортсмены 16-18 стран. «Из тех команд, которые постоянно ездят, незначительное количество не приехали. Израиль не приехал, Украина. Украинская команда не приехала, потому что их правительство им запретило и они не успели организоваться без правительственного финансирования», — пояснил президент Всероссийской федерации грэпплинга.

Он отметил, что обычно самые представительные команды на чемпионатах Европы — это российская и украинская. «Самая большая команда на этом чемпионате — около 40 человек — российская. Потому что мы дома. Но в принципе мы всегда так выступаем, потому что популярность грэпплинга в России растет все больше и больше», — сказал Бочкаев.

Как сообщили ТАСС в Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана, все спортсмены размещены в санатории «Каспий», где для них созданы необходимые условия для тренировок и отдыха.