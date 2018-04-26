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Титов: «Рискну поставить на „Арсенал“. „Атлетико“ готов не на сто процентов»
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Титов: «Рискну поставить на „Арсенал“. „Атлетико“ готов не на сто процентов» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико». Первая встреча состоится в четверг, 26 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
«Пара на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Но в этом сезоне команды борются только за Лигу Европы. Особенно важен турнир для «Арсенала», который другим путем не может попасть в Лигу Европы. «Атлетико» же неудачно провел прошлую неделю, проиграв разгромно «Реал Сосьедаду» и не сумев дома выиграть у «Бетиса» — 0:0. Два матча у команда Симеоне без забитых мячей. Думаю, можно говорить о небольшом кризисе. Но точно не в лучшем состоянии сейчас «Атлетико».
«Арсенал» выиграл 4:1 у «Вест Хэма», правда, забил три мяча в конце встречи — в последние 10 минут игры. Но видно, что «Арсенал» нацелен на Лигу Европы. Это мы видели в прошлых раундах турнира. Возможно, чуть-чуть раскрепостит игроков новость об уходе Венгера после сезона. На них вся эта ситуация тоже давила, им было некомфортно. Это однозначно. Знаю, как такие вещи влияют на футболистов.
Я рискну поставить на «Арсенал». Мне кажется, что если он дома не сумеет выиграть, то думать о проходе и не стоит. А дома при поддержке трибун есть шанс, тем более что сейчас «Атлетико» готов не на все сто процентов», — цитирует Титова.
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