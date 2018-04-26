В Волгограде выбирают фирму, готовую заморить мошку с воздуха

В Волгограде выбирают фирму, которая с воздуха обработает от назойливой мошки ближайшие к стадиону ерики и озера Среднеахтубинского района.

— На опрыскивание территории из областного бюджета выделят восемь миллионов двести сорок тысяч рублей, — сказано в документах на сайте Госзакупок. — До конца мая компания, выигравшая аукцион, должна обработать ерики и озера в радиусе 15 километров от стадиона «Волгоград Арена». Облетев 230 гектаров, пилоты распылят специальное средство над ериками Веблюд, Гнилой, Старая Ахтуба. Вытравить мошку придется и над озерами Денежное, Вшивое, Чуботое, Бешеное.

Единственной фирмой, подавшей заявку на участие в аукционе, стало общество с ограниченной ответственностью «Авиационно-спортивный клуб „Дельта“».

— Нас долго уговаривали взяться за эту очень непростую работу, — рассказывает генеральный директор Алексей Кобызев. — В чем сложность? Пилоты должны пролетать всего в трех метрах над водой. Все бы ничего, но из воды торчат ветки и деревья. Нам придется выпускать самых лучших пилотов, которые с точностью ювелиров будут работать на самолетах СП-30 и дельталетах МД-50.

После майских праздников над ериками Среднеахтубинского района начнут кружить шесть самолетов и дельталетов.

— Мы планируем, что они будут выходить из трех разных точек: один будет заправляться в районе поселка Песчанка, другой — в поселке Закутский, а третий — в поселке Лебяжья поляна, — уточняет генеральный директор ООО «Авиационно-спортивный клуб „Дельта“». Если выиграем аукцион, то начнем обрабатывать территорию примерно с 10 мая. Успеть со всеми работами мы должны до 25 мая.

В конце января в Волгограде выбрали организацию, которая будет спасать регион от полчищ назойливого гнуса. В сражении за местную мошку победил Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева. Последователи известного русского естествоиспытателя согласились попробовать спасти гостей мундиаля от зловредных кровососущих насекомых за 4 млн 352 тысячи рублей.

В марте волгоградские энергетики отказались от режима «Антимошка». Если сдерживать паводок, то можно превратить Волго-Ахтубинскую пойму в пустыню, решили на заседании рабочей группы Волжско-Камского каскада.