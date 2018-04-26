Сотникова: этим «диванным критикам» нужно своё «я» вставить, пусть пишут

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, почему отвечает на критические сообщения в свой адрес в соцсетях, а также прокомментировала сотрудничество с тренером Евгением Плющенко

«Восстановление после травмы проходит хорошо, нога уже не беспокоит, тренировки идут пока только втягивающие. Всё-таки я много пропустила. Я сделала свой выбор, перейдя к Евгению. Довольна, что у нас сложился такой дуэт. Мы спортсмены, друзья, вместе выступаем на шоу. Сейчас притираемся друг к другу. Что касается сообщений от моих недоброжелателей, то я просто смотрю их и делаю выводы. Своими ответами я просто хочу донести до этих людей, что могу на это отреагировать, но никакой краски это в мою жизнь не добавит. Я напишу пост в стиле «Я делаю то, что считаю нужным. Это моя жизнь», но людям же нужно своё «я» вставить, этим «диванным критикам». Пусть пишут, мне несложно ответить.