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Сотникова: этим «диванным критикам» нужно своё «я» вставить, пусть пишут
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Сотникова: этим «диванным критикам» нужно своё «я» вставить, пусть пишут 

Чемпионат.com 2 часа назад
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, почему отвечает на критические сообщения в свой адрес в соцсетях, а также прокомментировала сотрудничество с тренером Евгением Плющенко.
«Восстановление после травмы проходит хорошо, нога уже не беспокоит, тренировки идут пока только втягивающие. Всё-таки я много пропустила. Я сделала свой выбор, перейдя к Евгению. Довольна, что у нас сложился такой дуэт. Мы спортсмены, друзья, вместе выступаем на шоу. Сейчас притираемся друг к другу. Что касается сообщений от моих недоброжелателей, то я просто смотрю их и делаю выводы. Своими ответами я просто хочу донести до этих людей, что могу на это отреагировать, но никакой краски это в мою жизнь не добавит. Я напишу пост в стиле «Я делаю то, что считаю нужным. Это моя жизнь», но людям же нужно своё «я» вставить, этим «диванным критикам». Пусть пишут, мне несложно ответить.
Что касается Криштиану Роналду, то я восхищаюсь как профессионалом, а не как многие подумали. Просто человек в своём возрасте играет так, будто он совсем особой мальчик. Очень быстро, эффектно и резко. Настолько спортсмен должен чувствовать свою внутреннюю энергию и верить в себя. Этим я и восхищаюсь. Так же с Месси и другими футболистами, которые уже в возрасте играют так, что хочется смотреть и поддерживать", — сказала Сотникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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