Ещё
Продуктовые наборы вручили нуждающимся члены молодежной палаты Тимирязевского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продуктовые наборы вручили нуждающимся члены молодежной палаты Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Наборы продуктов, собранные в рамках акции «Дари еду!», были вручены нуждающимся пенсионерам из Тимирязевского членами районной молодежной палаты. Организовать пункт сбора продовольствия в одном из супермаркетов района помогли специалисты управы.
Об этом сообщается на страничке молодежной палаты в социальной сети.
— Наши волонтеры передали 15 наборов людям старшего возраста, проживающим в районе. Мы благодарим наших партнеров за инициативу, а наших меценатов за вклад в доброе дело, — поделился представитель молпалаты.
Напомним, что принести продукты в фабричной упаковке с длительным сроком хранения все желающие могут по адресу Дмитровское шоссе, д. 13, корп. 1 (ТЦ «Метромаркет»). (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Боксеры из Тимирязевки стали призерами студенческих спортивных игр В досуговом центре Тимирязевского прошли соревнования по самбо Молодежная палата Тимирязевского района провела субботник у мемориала «Победа»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения39
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»255
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение