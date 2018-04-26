Продуктовые наборы вручили нуждающимся члены молодежной палаты Тимирязевского

Наборы продуктов, собранные в рамках акции «Дари еду!», были вручены нуждающимся пенсионерам из Тимирязевского членами районной молодежной палаты. Организовать пункт сбора продовольствия в одном из супермаркетов района помогли специалисты управы.

Об этом сообщается на страничке молодежной палаты в социальной сети.

— Наши волонтеры передали 15 наборов людям старшего возраста, проживающим в районе. Мы благодарим наших партнеров за инициативу, а наших меценатов за вклад в доброе дело, — поделился представитель молпалаты.

Напомним, что принести продукты в фабричной упаковке с длительным сроком хранения все желающие могут по адресу Дмитровское шоссе, д. 13, корп. 1 (ТЦ «Метромаркет»). (мю)