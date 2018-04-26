Ан. Миранчук: слова от родных позволяют смотреть на какие-то вещи более трезво 

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук после просмотра первых эпизодов сериала «Вне игры», который 25 апреля презентовали телеканал «Супер» и Start.ru, поделился мнение о важности поддержки со стороны родных и близких людей.
Помимо Антона и его брата Алексея Миранчука, посмотреть историю о молодом футболисте, который при поддержке семьи, друзей и скаута футбольной школы делает первые шаги в большом спорте, собрались Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и Маринато Гилерме. Футболистов можно было увидеть не только в зале, но и на экране: некоторые из них сыграли в сериале самих себя. «Вне игры» стал первым кинодебютом и для Дмитрия Тарасова, однако Дмитрий присутствовать на мероприятии не смог по семейным обстоятельствам.
«Как и главного героя сериала «Вне игры», нас с братом с самого начала поддерживали друзья и семья. Даже когда я играл не в России, а за эстонскую «Левадию», семья была рядом. Чувствовать поддержку необходимо каждому, это очень важно. Я всегда прислушиваюсь к мнению моих родных, потому что знаю, они говорят искренне и правду. После этого на какие-то вещи смотрю более трезво, а где-то их слова придают мне сил и уверенности», — сказал Антон.