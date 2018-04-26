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Александер-Арнольд: «На тренировках я играю против Салаха, это настоящий кошмар»
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Александер-Арнольд: «На тренировках я играю против Салаха, это настоящий кошмар» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: ww.euro-football.ru
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высоко оценивает талант своего партнера по команде Мохамеда Салаха. По его словам, сдержать египтянина на тренировках «красных» очень сложно.
"На тренировках мне приходится играть против него. Это настоящий кошмар. Из-за этого иногда он даже не нравится мне. Мы рады, что играем с ним в одной команде, а не против него", — цитирует Александер-Арнольда SportsMole.
Ранее Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).
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