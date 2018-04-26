Александер-Арнольд: «На тренировках я играю против Салаха, это настоящий кошмар»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высоко оценивает талант своего партнера по команде Мохамеда Салаха . По его словам, сдержать египтянина на тренировках «красных» очень сложно.

"На тренировках мне приходится играть против него. Это настоящий кошмар. Из-за этого иногда он даже не нравится мне. Мы рады, что играем с ним в одной команде, а не против него", — цитирует Александер-Арнольда SportsMole.

Ранее Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).