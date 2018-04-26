Резцова: Тутмин будет наказан по статье за домогательства к несовершеннолетним

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, которая рассказала об истории с домогательствами к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой , заявила о том, что действия тренера Сергея Тутмина должны быть наказуемы.

"Родители должны увидеть, где у них дети занимаются спортом и что там происходит вообще. У нас биатлон достаточно популярный, один из ведущих видов спорта, поэтому молодежь очень хочет заниматься биатлоном. Думаю, что если это будет безнаказанно и ненаказуемо, это будет повторяться. Этого не должно быть. Пресекать нужно на корню", — сказала Резцова в эфире НСН.

Также она добавила о том, какое наказание должно быть вынесено тренеру.

"На сегодняшний момент этот тренер уволился по собственному желанию. Этого невозможно допустить, потому что он должен быть наказан по статье за домогательства к несовершеннолетним", — добавила спортсменка.

Ранее мама 17-летней биатлонистки раскрыла подробности истории с домогательствами.