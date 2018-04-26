Золото Колчака: куда пропал золотой запас России

К началу XX века золотой запас России был одним из самых крупных в мире. В 1918 году верховный правитель России, Александр Колчак , стал хранителем 490 тонн золотых слитков.

Уральская золотая лихорадка

В XVIII веке в России золото добывали преимущественно традиционным путем — в специализированных шахтах. Однако все чаще стали доходить сообщения о нахождении рассыпного золота, что можно фиксировать в документах той эпохи: «1745 года мая 21 дня в здешней Канцелярии Главного заводов правления помянутый раскольник Марков… усмотрел между Становской и Пышминской деревнях дорог наверху светлые камешки, подобные хрусталю… Между оными нашел плиточку, как кремешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото».

Люди постоянно находили на Урале самородки или золотой песок. Тем временем, «бугорщики» все еще по старинке разоряли древние курганы в поисках золота. Уже скоро надобность в этом отпала — в начале XIX века в России началась настоящая золотая лихорадка, и дошло до того, что даже золотоносные шахты остановили свою работу — зачем они нужны, когда золото лежит буквально под ногами?

К середине XIX века в стране добывалась половина всего мирового золота — масштабы возросли многократно. Вырос и золотой запас Российской Империи — к Первой мировой он составлял 1311 тонн золота или 1 миллиард 695 миллионов рублей, и являлся одним из самых крупных в мире.

Таяние золотых запасов

Война сильно уменьшила золотые запасы России. В Англию было отправлено 75 миллионов рублей, гарантирующих выплату военных кредитов. Еще 562 миллиона было перевезено в Канаду, тогда являющуюся частью Британской империи. Таким образом, к моменту захвата власти и банков большевиками, золотой запас страны составлял 1 миллиард 100 миллионов рублей.

Однако все деньги большевикам не достались — часть из них была предусмотрительно эвакуирована в 1915 году из Петрограда в Казань и другие города в тылу. Таким образом, только в Казани была сосредоточена половина всего золотого запаса.

Большевики попытались вывезти его, однако удалось взять лишь 100 ящиков — в августе 1918 года Казань захватили белые и их чехословацкие союзники. Так как через месяц, в ноябре 1918 адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России, оставшееся в Казани золото стало именоваться «золотом Колчака». Белые завладели 650 миллионами рублей, что составляло примерно 490 тонн чистого золота в слитках и монетах: «Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России в 650 миллионов».

Захваченное золото было частично перевезено на пароходах в Самару, столицу антибольшевистского Комитета членов Учредительного собрания. Из Самары золото переместилось в Уфу, а затем в Омск, где и поступило в непосредственное распоряжение правительства Колчака.

В 1919 году золото погрузили в вагоны и отправили по транссибирской магистрали, которая в то время контролировалась чешскими корпусами, утратившими доверие к адмиралу. Когда поезд с золотом прибыл на станцию Нижнеудинск, представители Антанты принудили адмирала Колчаса отречься от прав Верховного правителя и отдать золотой запас чехословацким формированиям. Колчака передали эсерам , а те отдали его большевистским властям, которые незамедлительно расстреляли адмирала. Чешские корпуса возвратили Советам 409 миллионов рублей в обмен на общение выпустить их из страны.

Но что же случилось с оставшимися 236 миллионами?

Где же золото?

По одной из версий, тот самый злополучный чехословацкий корпус и был вором недостающих миллионов. Когда чехи охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск, они воспользовались своим положением и выкрали деньги.

В подтверждение тому обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения корпуса на родину крупнейшего «Легиабанка» — банка, основанного чешскими легионерами. Впрочем, подтверждений этому не находится, к тому же, пропавшего золота не могло хватить на основание этого учреждения.

Бывший зам. министра финансов в правительстве Колчака Новицкий обвинял чехов в краже 63 миллионов рублей, а некоторые немецкие оппозиционеры уверяли, что чехи выкрали 36 миллионов — все эти цифры не имеют под собой никакого источника в реальных исторических документах.

Еще одним доводом против чехов был факт помощи Чехословакией русским эмигрантам после Гражданской войны — на поддержку были выделены колоссальные суммы, которые, как считают конспирологи, были ранее украдены из золота Колчака. Однако, по самым скромным расчетам, суммы субсидий превышали даже пресловутые 63 миллиона.

Согласно другой версии, золото Колчака было спрятано по приказу самого адмирала. Среди возможных мест клада называют шлюз Марьина Грива в Обь-Енисейском канале, так как рядом с ним нашли захоронение пятисот белогвардейцев.

Еще одно место предполагаемого местонахождения золота Колчака — горы Сихоте-Алиня, в пещерах которого якобы находили золотые слитки. Доходят сообщения, что часть золота затопили в Иртыше, а иные считают, что чешские корпуса столкнули часть вагонов с золотом в Байкал, чтобы они не достались красным. В 2013 археолог Алексей Тиваненко сообщил о том, что ему удалось найти золото Колчака, спустившись на батискафе на дно озера Байкал: «Обнаружили между завалами мы 4 слитка. Всё это лежит между камнями, между шпалами».

Так или иначе, согласно слухам и легендам, золото белого адмирала непрестанно искали с 1920-х годов, как частные отряды, так и сталинские поисковые команды. И поиски продолжаются до сих пор.

Наиболее правдоподобную версию пропавшего золота выдвинул российский историк Олег Будницкий . Пресловутые 236 миллионов рублей, по его гипотезе, осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию.

Ученый обработал множество архивов, находящихся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 195 миллионов золотых рублей. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев.

Финансисты Белого движения также активно закупали доллары для стабилизации финансовой ситуации. Оставшиеся деньги, 43 миллиона рублей, были захвачены атаманом Семеновым в поезде, направлявшемся из Омска во Владивосток, и золото было израсходовано на содержание войск, в том числе, на попытку привлечь на свою сторону монголов. Таким образом, все якобы пропавшие колчаковские капиталы ушли на покрытие военных расходов и займы в иностранных банках.