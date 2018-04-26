Рой Кин: «Арсенал» играет на высоком уровне, но команде не хватает лидеров

«Несмотря на все проблемы, „Арсенал“ остается отличной командой. Уверен, многие тренеры с радостью согласятся возглавить этот клуб, чтоб вернуть его к борьбе за чемпионский титул. В мое время матчи против „Арсенала“ всегда давались с трудом.

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Их команды всегда славились характером, силой, высоким качеством и лидерами. Они показывали блестящий футбол.

В последние годы „Арсенал“ играет на высоком уровне, но команде не хватает лидеров. Именно поэтому они выбыли из борьбы за высокие места», — приводит слова Кина SportsMole со ссылкой на ITV.com.