Игроки «Барселоны» прошли через составленный тренерским штабом чемпионский коридор

Тренерский штаб, а также персонал и сотрудники «Барселоны» организовали чемпионский коридор для футболистов клуба после матча 36-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" , сообщает "Советский спорт"

Накануне встречи представители «сливочных» заявили, что команда не будет выстраиваться в коридор почета.

По словам защитника «сине-гранатовых» Жерара Пике, именно он попросил у тренерского штаба клуба организовать чемпионский коридор после игры.

"Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб. Это был коридор из людей, которые заботятся о «Барселоне», — цитирует Пике AS.

Чемпионский коридор является традицией в Испании, когда игроки одного клуба приветствуют футболистов команды, досрочно ставшей чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.