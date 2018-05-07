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Игроки «Барселоны» прошли через составленный тренерским штабом чемпионский коридор
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Игроки «Барселоны» прошли через составленный тренерским штабом чемпионский коридор 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Тренерский штаб, а также персонал и сотрудники «Барселоны» организовали чемпионский коридор для футболистов клуба после матча 36-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
Накануне встречи представители «сливочных» заявили, что команда не будет выстраиваться в коридор почета.
По словам защитника «сине-гранатовых» Жерара Пике, именно он попросил у тренерского штаба клуба организовать чемпионский коридор после игры.
"Мы семья. Они не захотели делать для нас коридор, я попросил это сделать наш штаб. Это был коридор из людей, которые заботятся о «Барселоне», — цитирует Пике AS.
Чемпионский коридор является традицией в Испании, когда игроки одного клуба приветствуют футболистов команды, досрочно ставшей чемпионом страны.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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