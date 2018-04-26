Как играет «Реал» при Зидане. Чисто тактический разбор 

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться о том, как играет мадридский «Реал» под руководством французского специалиста Зинедина Зидана. Разбор игры мадридского клуба был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место.
Под руководством Зидана «Реал» по два раза выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также по разу чемпионат и Суперкубок Испании.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».