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Сын Зидана попал в заявку «Реала» на матч с «Баварией», Иско игру пропустит
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Сын Зидана попал в заявку «Реала» на матч с «Баварией», Иско игру пропустит 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Стала известна заявка «Реала» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
В состав из 15 футболистов не вошёл полузащитник Иско, участие которого в предстоящей встрече оставалось под вопросом в связи с повреждением. Из-за травмы игру пропустит защитник Даниэль Карвахаль. При этом в заявку попал 19-летний голкипер Лука Зидан, который является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Голкиперы: Навас, Касилья, Л. Зидан;
Защитники: Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Ковачич, Дани Себальос, Васкес.
Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Майораль.
В первом матче «Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.
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