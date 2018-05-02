Зидан: Бензема позволил «Реалу» выйти в финал ЛЧ, я им доволен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю ничью с «Баварией» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход в финал турнира.

«Это был сумасшедший матч, но он получился великолепным для зрителей. Нужно поздравить «Баварию» с великолепной игрой. «Реал» начал матч плохо, пропустив гол. Второй тайм мы провели намного лучше и смогли забить два гола. В футболе приходится страдать. Особенно если речь идёт о Лиги чемпионов. Без этого, как мы знаем, нельзя дойти до финала турнира.