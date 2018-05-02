Зидан: Бензема позволил «Реалу» выйти в финал ЛЧ, я им доволен 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю ничью с «Баварией» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход в финал турнира.
«Это был сумасшедший матч, но он получился великолепным для зрителей. Нужно поздравить «Баварию» с великолепной игрой. «Реал» начал матч плохо, пропустив гол. Второй тайм мы провели намного лучше и смогли забить два гола. В футболе приходится страдать. Особенно если речь идёт о Лиги чемпионов. Без этого, как мы знаем, нельзя дойти до финала турнира.
Что касается Бензема, то я им доволен. Он постоянно хочет забивать голы, а сегодня сделал это дважды. Карим позволил «Реалу» выйти в финал. Он всегда работает усердно. Все в команде очень за него рады. Стоит выделить и игру Кейлора Наваса. В сложном матче он совершил много сейвов и перехватывал навесы соперника. Он несколько раз нас спас», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.