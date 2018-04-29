Зидан: Бэйл и Бензема останутся в «Реале»

"Мы нуждаемся в них, и я сделаю все возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами.

Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно. И мои слова обращены не только к Бэйлу и Бенземе, но и ко всем остальным. Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц", — цитирует Зидана Football Espana.

Бэйл и Бензема — потенциальные кандидаты на уход из команды. В случае поражения в Лиги чемпионов, летом «Реал» может устроить глобальное обновление состава.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Роберта Левандовски.