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Зидан: Бэйл и Бензема останутся в «Реале»
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Зидан: Бэйл и Бензема останутся в «Реале» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что форварды команды Гарет Бэйл и Карим Бензема останутся на следующий сезон. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы нуждаемся в них, и я сделаю все возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами.
Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно. И мои слова обращены не только к Бэйлу и Бенземе, но и ко всем остальным. Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц", — цитирует Зидана Football Espana.
Бэйл и Бензема — потенциальные кандидаты на уход из команды. В случае поражения в Лиги чемпионов, летом «Реал» может устроить глобальное обновление состава.
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Роберта Левандовски.
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