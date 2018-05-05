Зидан рассказал, почему «Реал» не станет делать чемпионский коридор для «Барселоны»

"Что касается чемпионского коридора, то этот вопрос решал не я. После клубного чемпионата мира представителей «Барселоны» не очень беспокоил вопрос о коридоре для игроков «Реала». Кто-то скажет, что каталонцы не выступали в турнире, но это ложь, ведь чтобы попасть на клубный чемпионат мира, необходимо выиграть Лигу чемпионов. При всем уважении к сопернику мы не станем организовывать чемпионский коридор, поскольку он не сделал этого для нас", — цитирует Зидана Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая и начнётся в 21:45 по московскому времени.