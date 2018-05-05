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Зидан рассказал, почему «Реал» не станет делать чемпионский коридор для «Барселоны»
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Зидан рассказал, почему «Реал» не станет делать чемпионский коридор для «Барселоны» 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед игрой с «Барселоной» затронул тему чемпионского коридора.
"Что касается чемпионского коридора, то этот вопрос решал не я. После клубного чемпионата мира представителей «Барселоны» не очень беспокоил вопрос о коридоре для игроков «Реала». Кто-то скажет, что каталонцы не выступали в турнире, но это ложь, ведь чтобы попасть на клубный чемпионат мира, необходимо выиграть Лигу чемпионов. При всем уважении к сопернику мы не станем организовывать чемпионский коридор, поскольку он не сделал этого для нас", — цитирует Зидана Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая и начнётся в 21:45 по московскому времени.
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