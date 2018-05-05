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Зидан снова заявил, что «Реал» не будет устраивать чемпионский коридор
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Зидан снова заявил, что «Реал» не будет устраивать чемпионский коридор 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник "Реала" Зинедин Зидан снова заговорил о чемпионском коридоре.
"После клубного чемпионата мира они не сочли нужным устраивать чемпионский коридор для нас. Сказали, что они в этом турнире не участвовали, но это неправда. Это соревнование является продолжением Лиги Чемпионов, а там «Барселона» участие принимала. Они выиграли два турнира, я это уважаю и поздравляю их с победой. Но мы не собираемся делать то, чего не сделали они" — приводит слова Зидана AS.
Напомним, что Эль Класико состоится завтра в 21:45 по московскому времени.
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