Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать чемпионский коридор «Барселоне»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» отметил, что мадридцы не будут устраивать чемпионский коридор каталонцам. Королевский клуб с 71 очком идет на третьем месте, а сине-гранатовые уже оформили чемпионство.

— Нет, завтра мы не будем делать чемпионский коридор, — цитирует BeFoot Зидана. — «Барселона» не хотела приветствовать нас в декабре сразу же после нашей победы на клубном чемпионате мира.

Напомним, матч пройдет в воскресенье, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.