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Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать чемпионский коридор «Барселоне»
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Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать чемпионский коридор «Барселоне» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 36-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» отметил, что мадридцы не будут устраивать чемпионский коридор каталонцам. Королевский клуб с 71 очком идет на третьем месте, а сине-гранатовые уже оформили чемпионство.
— Нет, завтра мы не будем делать чемпионский коридор, — цитирует BeFoot Зидана. — «Барселона» не хотела приветствовать нас в декабре сразу же после нашей победы на клубном чемпионате мира.
Напомним, матч пройдет в воскресенье, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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