Удальцов: выборы президента, кандидатура Грудинина помогли нам сплотиться

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в эфире «Открытой студии» рассказал о праймериз по выборам мэра Москвы, отметив, что к этому решению левые силы подтолкнул удачный прошлогодний пример выдвижения Павла Грудинина

«Осенний опыт был удачным, представители КПРФ , руководство городской организации, федеральное руководство поняли, что это хороший инструмент, механизм, чтобы разрешить даже, наверное, какие-то внутренние разногласия. Потому что в любой партии может быть своя конкуренция, это нормально, есть яркие личности, они между собой, так сказать, соревнуются. А здесь мы предоставляем независимую площадку, которая не является чисто партийной, и никто уже тогда не обвинит, что это какие-то кулуарные разборки», — отметил Удальцов.

«Выборы президента, кандидатура Грудинина помогли нам сплотиться во многом: не только КПРФ, были национал-патриоты, был «Левый фронт», еще ряд структур, которые работали в коалиции», — заявил Сергей Удальцов.

Ранее сообщалось, что Сергей Удальцов рассказал в студии «Свободной прессы» о претендентах в кандидаты на пост мэра Москвы, целях и задачах праймериз «МосСовет 2018».

Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы

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