Атлеты из 15 стран примут участие в состязаниях по грэпплингу в рамках ЧЕ по борьбе

Более 130 спортсменов из 15 стран прибыли на состязания по грэпплингу, которые пройдут в дагестанском Каспийске в рамках чемпионата Европы.

«Прибыли представители 15 команд, в полном составе прибыли команды 14 стран. Не приехала почти вся команда Франции, им почему-то отменили рейс из Стамбула. От них только один атлет сам через Минводы приехал. <> В общем, спортсменов 135 человек, вместе с тренерами — около 160», — сообщил на пресс-конференции президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW) и Всероссийской федерации грэпплинга Ризван Бочкаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил также, что в проходивших ранее чемпионатах Европы принимали участие в среднем спортсмены 16−18 стран. Из тех команд, которые участвуют в этих турнирах постоянно, сейчас не приехало незначительное количество, в том числе спортсмены из Израиля и Украины. «Украинская команда не приехала, потому что их правительство им запретило, и они не успели организоваться без правительственного финансирования», — добавил Бочкаев.

По его словам, обычно самые представительные команды на чемпионатах Европы — это российская и украинская. «Самая большая команда на этом чемпионате — около 40 человек — российская. Потому что мы дома. Но в принципе мы всегда так выступаем, потому что популярность грэпплинга в России растет все больше и больше», — сказал глава организации.

Все приехавшие спортсмены размещены в санатории «Каспий», где для них созданы необходимые условия для тренировок и отдыха.

Чемпионат Европы по грэпплингу стартует 27 апреля в рамках ЧЕ-2018 по спортивной борьбе, который завершится 6 мая в Каспийске. Также состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Состязания будут проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, участие в турнире примут спортсмены из более чем 30 стран.