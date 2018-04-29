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Сборная Россия победила в общем зачете ЧЕ по грэпплингу в Дагестане
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Сборная Россия победила в общем зачете ЧЕ по грэпплингу в Дагестане 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Сборная России победила в общем зачете чемпионата Европы по грэпплингу, который проходил в дагестанском Каспийске в рамках европейского первенства по спортивной борьбе. Об этом сообщает ТАСС.
"Все ожидания оправдались. В мужских категориях у нас почти все медали, за исключением одной весовой категории, в которой у нас довольно сильный соперник.
Пока мы с ним не справляемся, особенно в разделе грэпплинга в кимоно. Это 77 кг, представитель Испании выиграл в этом весе", — сказал президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы Ризван Бочкаев.
Россияне завоевали 21 золотую медаль из 26 возможных, а также 16 серебряных и 11 бронзовых наград.
Ранее сборная России по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы, который прошел в Израиле.
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