Сборная Россия победила в общем зачете ЧЕ по грэпплингу в Дагестане

Сборная России победила в общем зачете чемпионата Европы по грэпплингу, который проходил в дагестанском Каспийске в рамках европейского первенства по спортивной борьбе. Об этом сообщает ТАСС.

"Все ожидания оправдались. В мужских категориях у нас почти все медали, за исключением одной весовой категории, в которой у нас довольно сильный соперник.

Пока мы с ним не справляемся, особенно в разделе грэпплинга в кимоно. Это 77 кг, представитель Испании выиграл в этом весе", — сказал президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы Ризван Бочкаев.

Россияне завоевали 21 золотую медаль из 26 возможных, а также 16 серебряных и 11 бронзовых наград.

Ранее сборная России по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы, который прошел в Израиле.