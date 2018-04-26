Соревнования детей, победивших онкозаболевания, пройдут в Нижегородской области

На игры приедут 122 ребенка из Нижегородской и Владимирской областей (она участвует впервые). Вместе с ними приедут родители, братья и сестры. Судить соревнования будут официальные представители профильных спортивных федераций Нижегородской области.

Дисциплины, в которых будут выступать дети, это легкая атлетика (бег на 60 м); плавание (25 м вольным стилем); настольный теннис; стрельба (из пневматической винтовки на 10 м); шахматы; футбол.

После регионального этапа команда Нижегородской области примет участие в IX Всемирных детских играх победителей, которые проводит в Москве фонд «Подари жизнь» (август 2018 года).

За предыдущие два года в «Играх победителей» приняли участие 200 детей, перенесших онкозаболевания. На соревнования к ним приезжали известные нижегородские спортсмены и представители общественности. В январе 2017 года нижегородские «Игры победителей» стал номинантом премии в области развитии общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

Создатель проекта — фонд «Нижегородский онкологический научный центр». Его цель — социальная, физическая и психологическая реабилитация детей, которые на протяжении нескольких лет боролись с тяжелой болезнью, и жили по схеме «больница-дом-больница». За время длительного лечения ребята утрачивают навыки социального общения, теряют друзей и возможность заниматься любимым делом. С помощью «Игр победителей» они возвращают уверенность в своих силах, общаются со сверстниками, а родители получают возможность отдохнуть и порадоваться успехам своих детей.