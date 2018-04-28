Горнолыжница Вонн встречается с хоккеистом Суббаном

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по горным лыжам Линдси Вонн встречается с защитником «Нэшвилл Предаторз» Пи Кеем Суббаном. Об этом сообщил друг спортсменки, передает "Советский спорт"

"Они проводят время вместе, встречаются, но ничего серьезного", — рассказал друг Вонн.

Отмечается, что что Суббан и Вонн начали встречаться в начале апреля.

Спортсменка проводит много времени в Нэшвилле и недавно посетила шестой матч серии Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Колорадо Эвеланш».