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Горнолыжница Вонн встречается с хоккеистом Суббаном
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Горнолыжница Вонн встречается с хоккеистом Суббаном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по горным лыжам Линдси Вонн встречается с защитником «Нэшвилл Предаторз» Пи Кеем Суббаном. Об этом сообщил друг спортсменки, передает "Советский спорт".
"Они проводят время вместе, встречаются, но ничего серьезного", — рассказал друг Вонн.
Отмечается, что что Суббан и Вонн начали встречаться в начале апреля.
Спортсменка проводит много времени в Нэшвилле и недавно посетила шестой матч серии Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Колорадо Эвеланш».
Ранее российская гимнастка Яна Кудрявцева поделилась откровенным фото в купальнике.
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